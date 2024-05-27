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Журналист США Херш: Байден хочет начать войну с РФ из-за низких рейтингов
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 18:48

Журналист США Херш: Байден хочет начать войну с РФ из-за низких рейтингов

Журналист из Америки Сеймур Херш в интервью London Real заявил, что президент Байден всё больше склоняется к началу войны с Москвой на фоне падения рейтингов перед выборами.

"Военные победы делали лидеров США ещё более значительными, к примеру, Линкольна или Рузвельта. Президенты имеют рейтинг выше в военное время, нежели в мирное", — объяснил Херш.

По его мнению, в этом причина агрессивной политики Байдена по отношению к России.

Херш также привёл в пример Клинтона, который после начала боёв в Багдаде стал пользоваться большей популярностью среди избирателей и прессы. Таким образом американцы реагируют на подобные события, уверен журналист.

С началом СВО американский лидер занял более агрессивную позицию, называя российского президента "диктатором" и утверждая, что он "не может оставаться у власти". Президент Путин заявил, что Байден предпочтительнее для России, чем Трамп, поскольку Байден — "более прогнозируемый".

Фото: commons.wikimedia.org/Daniel Schwen (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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