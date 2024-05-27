Белгородская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила самолёт Вооружённых сил Украины над городом Волчанском, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на свои источники. Тип сбитого борта пока уточняется, но, как отмечает источник, отработала зенитная ракетная система С-300. Южнее Волчанска в небо поднимается дым.

Ранее МО России сообщало, что подразделения "Севера" продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ. В районах Липцы, Волчанска и Русские Тишки украинцы понесли значительные потери в технике и личном составе.

Фото: Konflikty.pl/Łukasz Golowanow (Attribution)