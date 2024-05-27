Подразделения группировки "Запад" освободили населённый пункт Ивановка в Харьковской области. Одновременно подразделения "Центра" полностью выбили ВСУ из Нетайлово. Об этом заявило Минобороны.
Ивановка, небольшое село в Ягодненском сельсовете Харьковской области с населением около 130 человек, не имеет стратегического значения. Однако его освобождение позволяет прикрыть с севера Кисловку и железнодорожную станцию, что улучшает тактическое положение наступающих на Купянск сил, пишет военкор Коц.
Нетайлово в Покровском районе ДНР с населением около 170 человек расположено в четырёх км от Карловки — важного опорника ВСУ. Украинцы планировали выстроить новую линию обороны по берегу Карловского водохранилища после отступления из Авдеевки, но рывок ВС РФ на Очеретино нарушил их планы. Сейчас линия фронта проходит по линии Нетайлово-Уманское в 20 км к северо-западу от Донецка. Для безопасности флангов Коц отметил необходимость взятия Новопокровского и Новосёловки Первой.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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