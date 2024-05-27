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Эндокринолог Бопхоева: проблемы с желудком провоцируют набор веса
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 14:55

Эндокринолог Бопхоева: проблемы с желудком провоцируют набор веса

Проблемы с желудочно-кишечным трактом могут спровоцировать появление лишнего веса, утверждает гинеколог и эндокринолог Хадишат Бопхоева в беседе с "Пятым каналом". Она объяснила, что задержка оттока желчи становится причиной плохой эмульгации жиров, что затрудняет их расщепление и усвоение.

Бопхоева также отметила, что дефицит клетчатки может помешать организму выделить необходимое количество энергии для расщепления жиров и способствует задержке жидкости.

Гормональные нарушения, алкоголь и стресс также негативно сказываются на фигуре. Стресс часто заставляет людей "заедать" тревогу быстрыми углеводами и жирами, что повышает уровень кортизола, сахара и инсулина. Это приводит к накоплению жировых отложений в области живота, организм сохраняет их в качестве "резерва".

Нарушение сна тоже играет большую роль в наборе веса. Гормон мелатонин, помогающий сжигать лишние килограммы, не вырабатывается должным образом при недосыпании.

Фото: scientificanimations.com (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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