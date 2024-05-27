На площадке "Автозавод Санкт-Петербург" начались продажи автомобилей Xcite X-Cross 7. Рекомендованная цена в рознице начинается от 2,5 млн рублей, сообщил автозавод.
"Xcite объявил о старте продаж X-Cross 7. Приобрести новую модель можно в точках продаж на территории дилерских центров Lada. Автомобиль доступен в двух комплектациях: Enjoy и Techno по цене от 2 499 000 рублей", — говорится в сообщении.
Автозавод подписал соглашение о дистрибуции своих машин с дилерской сетью Lada. В партнёрских центрах выделены зоны для Xcite, а на фасаде размещён логотип бренда. Все дилеры располагают стоком запасных частей, а за высокое качество сервиса отвечает квалифицированный персонал.
Xcite X-Cross 7 представляет собой кроссовер среднего размера, оснащённый бензиновым 1,5-литровым двигателем мощностью 147 лошадиных сил. Автомобиль развивает скорость до 186 км/ч и разгоняется до 100 км/ч за 9,8 секунды.
Фото: freepik.com/ standret (License: Free)
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