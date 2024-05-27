Учёные Всероссийского института животноводства имени Эрнста спасли горбатовскую породу коров, одну из ценнейших пород. Эти коровы известны высокой жирностью молока, а также исключительной устойчивостью к возбудителям лейкоза, туберкулеза и бруцеллеза. Горбатовская корова хорошо приспособлена к климату России, сообщило Миннауки "Газете.Ru".
В последние годы порода была на грани исчезновения. В 1960-ом её численность составляла 282 000 голов, но к началу 2023-го осталось всего 230 коров. Причиной стало использование высокопродуктивных зарубежных пород. Учёные предупреждают, что с исчезновением горбатовской породы пропадут и ценные генетические компоненты, связанные с адаптационными качествами.
Для сохранения генофонда ФИЦ ВИЖ Эрнста провёл геномный скрининг и отобрал чистопородных тёлок. Также были получены два бычка, которые будут использованы для создания банка семени. Отобранные тёлки станут донорами яйцеклеток для эмбрионов при экстракорпоральном оплодотворении. Планируется закладка не менее 2 000 доз семени в криобанк и не менее 200 эмбрионов, что позволит сохранить генетический ресурс.
Фото: commons.wikimedia.org/Kim Hansen (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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