Учёные из Королевского университета Ирландии обнаружили, что богатые флавоноидами ягоды, фрукты и чай уменьшают риск развития диабета II типа. Результаты работы опубликованы в Nutrition & Diabetes. Данные 113 097 человек взяли биобанка Великобритании — крупнейшего хранилища образцов.
Учёные собрали информацию о пищевых привычках испытуемых, чтобы рассчитать потребление флавоноидов. Эти дубильные вещества и красители содержатся во фруктах, овощах, ягодах и зелёном чае, оказывают антиоксидантное действие, снижают свёртываемость крови и нейтрализуют хрупкость капилляров.
В течение 12-летнего периода выявлено 2 628 случаев развития диабета. Анализ показал, что ежедневное потребление от шести порций богатых флавоноидами продуктов снижает риск развития диабета на 28%.
Самыми полезными оказались чай, яблоки и ягоды. Они способствовали снижению риска развития диабета на 21%, 12% и 15%. Кроме того, в журнале JAMA указано, что молочные продукты и чай снижают риск развития подагры. Этот вывод подчёркивает важность флавоноидов для профилактики заболеваний.
Фото: commons.wikimedia.org/Jubair1985 (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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