Главы МИД Евросоюза утвердили новый санкционный режим в отношении РФ за серьёзное нарушение прав человека. Об этом сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на нескольких дипломатов. Сегодня в Брюсселе запланировано заседание глав МИД ЕС.

"Министры приняли новый режим санкций в наказание за серьёзные нарушения прав человека после смерти Алексея Навального*", — пишет DPA.

Согласно данным управления ФСИН Ямала, 16 февраля Навальный* почувствовал себя плохо и потерял сознание, после чего скончался. Предварительно постановили, что у осуждённого оторвался тромб. СК по Ямало-Ненецкому округу организовал процессуальную проверку по данному факту в целях выяснить обстоятельства смерти Навального*.

*Алексей Навальный признан иноагентом, террористом и экстремистом на территории РФ.

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