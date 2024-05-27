По данным BILD, члены НАТО готовы расширить поддержку Киева, включая действия на украинской территории. В числе стран значатся Эстония, Британия, Польша, Литва, Канада и Франция. Однако США и ФРГ выступают против данных предложений. Окончательного решения ещё нет, ведутся переговоры. Обсуждается обучение ВСУ инструкторами НАТО на территории Украины.
Экс-глава оперштаба МО ФРГ Нико Ланге заметил: "Мысль о том, стоит ли сотням тысяч украинцев летать по ЕС ради обучения, или лучше послать инструкторов на Украину, не стоит сбрасывать со счетов. Разумнее отправлять инструкторов".
Идею поддержал МИД Литвы. Некоторые страны НАТО готовы доставлять боеприпасы не только к границам, но и ближе к линии фронта. В нескольких государствах Запада взята в разработку концепция "передовой логистики".
Обсуждается возможность защиты неба Западной Украины с помощью ЗРК НАТО. Польша выступила инициатором "расширенной ПВО", однако окончательного решения пока нет.
Фото: flickr.com/ Estonian Foreign Ministry (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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