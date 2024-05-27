Актриса Эвелина Блёданс призналась, что ей предлагают деньги за свидания. Несмотря на то, что её личная жизнь окутана тайной, в феврале стало известно, что сердце артистки занято вот уже семь лет. Но мужчины продолжают проявлять к ней интерес.

Эвелина отмечает, что поддерживать имидж секс-символа непросто. Иногда приходится отказываться от еды, чтобы держать форму. Кроме того, она старается находить время на сон в течение дня и активно занимается спортом.

"Не говорите, друзья, что не хватает времени на спортзал. Всегда есть время оставаться молодыми, красивыми и добрыми людьми", — заявила она на "Шоу Воли".

Блёданс не скрывает, что мужчины даже готовы платить за свидания.

Ей предлагали три млн рублей за встречу, но актриса отказалась: "Я не пошла и жалею. Мне нужны деньги. Я никогда себя не продавала и постеснялась, я не знаю, как это — себя продать, чтобы со мной делали что хотят".

Семь лет Блёданс состоит в отношениях с мужчиной, личность которого держит в секрете и не планирует выходить за него замуж. Актриса не боится проявлять инициативу в отношениях и сама сделала предложение третьему мужу Александру Сёмину, с которым разведена с 2017 года.

Фото: commons.wikimedia.org/Andrey Bagryansky/АНО "Музыкальное сердце театра" (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)