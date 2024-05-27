Эмин Агаларов и Алёна Гаврилова снова вступили в брак. Четыре года назад пара решила расстаться, но сейчас повторно зарегистрировала отношения и празднует это событие. Согласно данным от "СтарХит", молодые люди расписались в Москве и устроили торжество в ресторане для узкого круга.

Гостей заранее попросили не публиковать фото и видео с торжества в соцсетях. На этот раз список приглашённых был скромнее, многие звёзды не смогли отменить концерты в других городах. Однако на сцене выступили Джа Халиб и Баста.

У Эмина и Алёны растёт дочь Афина, и новость о расставании в 2020 году стала неожиданностью. Однако спустя несколько месяцев появились слухи о том, что пара сошлась. Эмин начал снова делиться фото с Алёной. В одном из недавних интервью он признался, что мечтает о ещё одном ребёнке, хотя "Алёна сопротивляется". Возможно, скоро поклонников ждут ещё более радостные новости.

Фото: commons.wikimedia.org/Wertuose (Creative Commons Attribution 4.0 International)