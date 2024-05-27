Впервые с конца января доллар на открытии торгов на Мосбирже опустился ниже 89 рублей. О причинах и прогнозах NewsInfo.Ru рассказал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономике УК "Альфа Капитал" Владимир Брагин.
"С ноября 2023 года рубль находится в диапазоне 88-93 за доллар. Он чуть выше подскочил перед выборами, потому что все думали, что после выборов будут срочно нужны деньги, и это будет делаться через ослабление рубля для повышения нефтегазовых доходов. Ничего подобного не произошло. Сейчас, видимо, происходит нормализация курса, мы двинулись в сторону нижней границы коридора", — объяснил эксперт.
Если смотреть долгосрочно, причин для сильного ослабления рубля нет, считает Брагин. Ослабление рубля не входит ни в задачи снижения инфляции, ни в задачи обеспечения стабильности экономики.
"Если исходить из того, какие налоговые изменения происходят в России, потянуть за все ниточки и прикинуть, что будет следствием — это сценарий крепкого рубля", — заключил специалист.
Фото: commons.wikimedia.org/D'Vaughn Bell (Creative Commons Attribution 4.0 International)
The Times: охрана Зеленского готовилась сложить оружие, если ВС РФ войдут в Киев
Полковник госохраны задержан по подозрению в покушении на президента.
Конференция по Украине должна была признана обеими сторонами конфликта, считают в Китае
Кроме того, МИД Китая призвал США задуматься о своей роли и ответственности в этом затянувшемся конфликте.
Эмин Агаларов повторно женился на Алёне Гавриловой
Эмин Агаларов и Алёна Гаврилова снова вступили в брак. Четыре года назад пара решила расстаться, но сейчас повторно зарегистрировала отношения и празднует это событие. Согласно данным от "СтарХит", молодые люди расписались в Москве и устроили торжество в ресторане для узкого круга.
Доктор Волкова рассказала, что в день можно пить не более двух чашек чая
Диетолог Галина Волкова рассказала, что в день можно пить не более двух чашек чая.