Впервые с конца января доллар на открытии торгов на Мосбирже опустился ниже 89 рублей. О причинах и прогнозах NewsInfo.Ru рассказал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономике УК "Альфа Капитал" Владимир Брагин.

"С ноября 2023 года рубль находится в диапазоне 88-93 за доллар. Он чуть выше подскочил перед выборами, потому что все думали, что после выборов будут срочно нужны деньги, и это будет делаться через ослабление рубля для повышения нефтегазовых доходов. Ничего подобного не произошло. Сейчас, видимо, происходит нормализация курса, мы двинулись в сторону нижней границы коридора", — объяснил эксперт.

Если смотреть долгосрочно, причин для сильного ослабления рубля нет, считает Брагин. Ослабление рубля не входит ни в задачи снижения инфляции, ни в задачи обеспечения стабильности экономики.

"Если исходить из того, какие налоговые изменения происходят в России, потянуть за все ниточки и прикинуть, что будет следствием — это сценарий крепкого рубля", — заключил специалист.

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