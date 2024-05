Британский аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что президента Украины сильно встревожило отсутствие укреплённых позиций на харьковском участке фронта. В YouTube-канале он отметил, что наступление ВС РФ привело к обрушению укреплений ВСУ, и стало очевидно, что там отсутствуют фортификации, минные поля и траншеи.

"На линии соприкосновения картина следующая: наступление ВС России на харьковском направлении и обрушение укреплений Украины. Речь идёт о полном отсутствии построек и траншей. Это напугало Зеленского," — рассказал аналитик.

Меркурис добавил, что глава киевского режима встревожен ситуацией на передовой и пытается справиться с угрозой. Украинские солдаты перебрасываются на харьковское направление и получают основную часть имеющихся запасов.

"Зеленский в ужасе от того, что может произойти. Он боится, что Украина потеряет Харьков, а утрата второго по величине города означает конец его президентства", — заключил Меркурис.

Фото: flickr.com/ President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)