Британский аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что президента Украины сильно встревожило отсутствие укреплённых позиций на харьковском участке фронта. В YouTube-канале он отметил, что наступление ВС РФ привело к обрушению укреплений ВСУ, и стало очевидно, что там отсутствуют фортификации, минные поля и траншеи.
"На линии соприкосновения картина следующая: наступление ВС России на харьковском направлении и обрушение укреплений Украины. Речь идёт о полном отсутствии построек и траншей. Это напугало Зеленского," — рассказал аналитик.
Меркурис добавил, что глава киевского режима встревожен ситуацией на передовой и пытается справиться с угрозой. Украинские солдаты перебрасываются на харьковское направление и получают основную часть имеющихся запасов.
"Зеленский в ужасе от того, что может произойти. Он боится, что Украина потеряет Харьков, а утрата второго по величине города означает конец его президентства", — заключил Меркурис.
Фото: flickr.com/ President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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