Губернатор Херсонской области сообщил, что Украина открыла все шлюзы на Днепропетровской ГЭС, происходит массовый сброс воды. Вода будет пребывать несколько дней, что вызовет подтопление островов в дельте Днепра.
"По нашим данным, Киев открыл все шлюзы на ДнепроГЭС. Большой потоп населённым пунктам Херсонской области не грозит, но острова в дельте Днепра в зоне подтопления," — отметил Сальдо в своём Telegram-канале.
С конца марта канал "Рыбарь" сообщал о повреждениях ДнепроГЭС-2, нанесенных ударами 22 марта. Отмечалось, что ДнепроГЭС-1 пострадала меньше и может быть восстановлена.
Днепровская ГЭС на реке Днепр в Запорожье является пятой ступенью Днепровского каскада и крупнейшей гидроэлектростанцией Украины. В 1932–1956 годах она была крупнейшей в СССР и Европе.
Фото: Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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