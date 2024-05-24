Губернатор Херсонской области сообщил, что Украина открыла все шлюзы на Днепропетровской ГЭС, происходит массовый сброс воды. Вода будет пребывать несколько дней, что вызовет подтопление островов в дельте Днепра.

"По нашим данным, Киев открыл все шлюзы на ДнепроГЭС. Большой потоп населённым пунктам Херсонской области не грозит, но острова в дельте Днепра в зоне подтопления," — отметил Сальдо в своём Telegram-канале.

С конца марта канал "Рыбарь" сообщал о повреждениях ДнепроГЭС-2, нанесенных ударами 22 марта. Отмечалось, что ДнепроГЭС-1 пострадала меньше и может быть восстановлена.

Днепровская ГЭС на реке Днепр в Запорожье является пятой ступенью Днепровского каскада и крупнейшей гидроэлектростанцией Украины. В 1932–1956 годах она была крупнейшей в СССР и Европе.



Фото: Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International)