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Сальдо: Киев открыл все шлюзы на ДнепроГЭС
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 22:51

Сальдо: Киев открыл все шлюзы на ДнепроГЭС

Губернатор Херсонской области сообщил, что Украина открыла все шлюзы на Днепропетровской ГЭС, происходит массовый сброс воды. Вода будет пребывать несколько дней, что вызовет подтопление островов в дельте Днепра.

"По нашим данным, Киев открыл все шлюзы на ДнепроГЭС. Большой потоп населённым пунктам Херсонской области не грозит, но острова в дельте Днепра в зоне подтопления," — отметил Сальдо в своём Telegram-канале.

С конца марта канал "Рыбарь" сообщал о повреждениях ДнепроГЭС-2, нанесенных ударами 22 марта. Отмечалось, что ДнепроГЭС-1 пострадала меньше и может быть восстановлена.

Днепровская ГЭС на реке Днепр в Запорожье является пятой ступенью Днепровского каскада и крупнейшей гидроэлектростанцией Украины. В 1932–1956 годах она была крупнейшей в СССР и Европе.


Фото: Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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