Американский корреспондент и ветеран ВМС Патрик Ланкастер рассказал, что ВСУ продолжают отступать на харьковском направлении. В эфире шоу Judging Freedom он заявил, что ежедневно всё больше посёлков переходят под контроль ВС России.

"Каждый день они переходят под контроль ВС РФ, а войска Украины покидают населённые пункты," — отметил Ланкастер, подчеркивая значительные успехи российских солдат на передовой.

По его мнению, взятие Авдеевки стало поворотным моментом в боях, после чего российские войска начали успешно продвигаться вперёд.

ВС РФ ведут активные бои в Харьковской области. По данным МО России, с 11 по 17 мая они освободили 12 населённых пунктов и продвигаются вглубь обороны противника. Виталий Ганчев сообщил, что бойцы "Севера" контролируют запад и север Волчанска, обеспечивая дальнейшие действия российских сил в регионе.

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