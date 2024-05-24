Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации водрузили флаг РФ в центре Красногоровки Донецкой Республики. По данным канала Readovka, за этот стратегически важный населённый пункт всё ещё идут ожесточенные бои.

Солдаты 5 гвардейской бригады подняли флаг России в центре города, продолжая активные боевые действия. Солдаты ВС РФ проводят зачистку окрестностей завода от украинских боевиков, а также укрепляют свои позиции.

Несмотря на контроль над центром Красногоровки, говорить о полном освобождении города преждевременно. Местные источники пишут, что российская пехота, поддерживаемая авиацией и артиллеристами, активизировала штурмы, оказывая давление на ВСУ с разных направлений.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)