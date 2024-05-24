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ГБР Украины расследует отступление ВСУ с позиций в Харьковской области
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 22:23

ГБР Украины расследует отступление ВСУ с позиций в Харьковской области

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало расследование по факту отхода подразделений ВСУ в Харьковской области, пишет РИА Новости.

Специалисты в Полтаве изучают обстоятельства, при которых подразделения ВСУ самовольно ушли с позиций на участке. В рамках уголовного производства изымаются секретные документы с целью тщательного анализа.

Ранее доцент кафедры политического анализа РЭУ Плеханова Олег Глазунов заявил в беседе с "Лентой.ру", что Украине придётся отступить из Харькова. По его словам, если Киев не примет это решение, он рискует потерять значительную часть армии.

Также поступила информация о том, что солдаты ВСУ пожаловались на отсутствие необходимых фортификационных сооружений в Липцах под Харьковом, что могло способствовать ухудшению оборонительных возможностей в регионе.

Фото: flickr.com/ President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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