Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало расследование по факту отхода подразделений ВСУ в Харьковской области, пишет РИА Новости.
Специалисты в Полтаве изучают обстоятельства, при которых подразделения ВСУ самовольно ушли с позиций на участке. В рамках уголовного производства изымаются секретные документы с целью тщательного анализа.
Ранее доцент кафедры политического анализа РЭУ Плеханова Олег Глазунов заявил в беседе с "Лентой.ру", что Украине придётся отступить из Харькова. По его словам, если Киев не примет это решение, он рискует потерять значительную часть армии.
Также поступила информация о том, что солдаты ВСУ пожаловались на отсутствие необходимых фортификационных сооружений в Липцах под Харьковом, что могло способствовать ухудшению оборонительных возможностей в регионе.
Фото: flickr.com/ President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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