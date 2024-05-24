Жозеп Боррель выразил обеспокоенность в связи с принятием парламентом Грузии закона об иноагентах. По его словам, он противоречит европейским ценностям, пишет 1tv.

"Нас беспокоит закон об иностранных агентах. Это не заставляет Грузию идти по пути ЕС. Мы должны быть осторожны и не задеть национальные чувства народа", — подчеркнул Боррель.

Он призвал к "мягкому языку" в общении с Грузией, однако отметил важность чёткой позиции относительно законодательства по европейским стандартам.

Закон об иноагентах вызвал массовые протесты в Тбилиси. Протестующие сравнили данный закон с аналогичным законом в России. Согласно проекту, "иностранными агентами" могут быть признаны организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа. Нарушение повлечёт штраф от 10 000 до 25 000 лари.

Президент Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, однако премьер Кобахидзе заявил о намерении его преодолеть. Западные страны выразили своё недовольство и призвали ЕС рассмотреть возможность введения санкций против Грузии.

Фото: lamoncloa.gob.es/Pool Moncloa/JM Cuadrado (Attribution)