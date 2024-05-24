Прямо сейчас идёт становление реальной Армении, заявил премьер Никол Пашинян в обращении к народу. Его выступление передаёт Armenpress.
"В нашей жизни происходит становление реальной Армении. Это болезненный процесс, который мы должны пройти", — отметил Пашинян, подчёркивая важность этого этапа.
Премьер также отметил, что движение к суверенитету является миссией правительства, и она должна быть доведена до конца, что подтверждается усилиями властей на международной арене.
Относительно ситуации на границе Пашинян сообщил, что войска Службы нацбезопасности Армении уже заняли позиции в Тавушской области и обеспечат безопасность.
Ранее, 7 мая, Пашинян заявил о важности делимитации границы с Азербайджаном, отметив, что это даст гарантии безопасности Еревану. Он также подчеркнул, что страна стремится к прекращению вражды с Баку и Турцией, что является важным шагом в обеспечении мира в регионе.
Фото: Government of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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