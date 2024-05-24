По данным издания Der Spiegel, ВС Украины получили четвёртую систему IRIS-T от ФРГ. Детали поставки не уточняются.
Германия становится вторым крупнейшим поставщиком вооружений для киевского режима после США. Общая сумма военной поддержки от ФРГ и обязательств по будущим расходам составляет около 28 миллиардов евро.
Отмечается, что власти РФ выразили протесты в связи с увеличением поставок, утверждая, что это не повлияет на решимость в ВС РФ в зоне СВО. В связи с этим канцлер Олаф Шольц отметил, что страна не передаст Украине ракеты Taurus из-за проблем в программировании и потенциального риска эскалации.
Список военной помощи, обещанной Украине Германией, включает в себя танки Leopard, системы HIMARS, противоминные танки WISENT 1, танкеры Mercedes-Benz Zetros, дроны VECTOR и RQ-35 HEIDRUN, снаряды 155-мм калибра, пулемёты MG3, винтовки HLR 338.
Фото: flickr.com/ President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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