По данным издания Der Spiegel, ВС Украины получили четвёртую систему IRIS-T от ФРГ. Детали поставки не уточняются.

Германия становится вторым крупнейшим поставщиком вооружений для киевского режима после США. Общая сумма военной поддержки от ФРГ и обязательств по будущим расходам составляет около 28 миллиардов евро.

Отмечается, что власти РФ выразили протесты в связи с увеличением поставок, утверждая, что это не повлияет на решимость в ВС РФ в зоне СВО. В связи с этим канцлер Олаф Шольц отметил, что страна не передаст Украине ракеты Taurus из-за проблем в программировании и потенциального риска эскалации.

Список военной помощи, обещанной Украине Германией, включает в себя танки Leopard, системы HIMARS, противоминные танки WISENT 1, танкеры Mercedes-Benz Zetros, дроны VECTOR и RQ-35 HEIDRUN, снаряды 155-мм калибра, пулемёты MG3, винтовки HLR 338.

Фото: flickr.com/ President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)