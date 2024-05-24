Военный аналитик Александр Перенджиев выразил мнение о возможных причинах сокращения Генштаба ВСУ. Это может быть связано с нехваткой профессиональных военных.
По мнению эксперта, сокращение штата может быть результатом дефицита опытных командиров, которые участвуют в боевых операциях. Он отметил, что многие сотрудники Генштаба не имеют прямого контакта с боевыми действиями, а заняты планированием и координацией.
Перенджиев также указал на возможность имиджевого манёвра со стороны ВСУ, направленного на демонстрацию единства генералитета и рядовых.
Он также предположил, что сокращение Генштаба может быть связано с заменой командиров на коллег из НАТО, чтобы обеспечить более эффективное руководство операциями.
Ранее было объявлено о решении сократить Генштаб ВСУ на 60 процентов, при этом освободившийся персонал направят в боевые части и органы управления для более эффективной ротации на передовой.
Фото: flickr.com/ President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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