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Перенджиев: Генштаб ВСУ сокращают из-за дефицита профессионалов
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 20:53

Перенджиев: Генштаб ВСУ сокращают из-за дефицита профессионалов

Военный аналитик Александр Перенджиев выразил мнение о возможных причинах сокращения Генштаба ВСУ. Это может быть связано с нехваткой профессиональных военных.

По мнению эксперта, сокращение штата может быть результатом дефицита опытных командиров, которые участвуют в боевых операциях. Он отметил, что многие сотрудники Генштаба не имеют прямого контакта с боевыми действиями, а заняты планированием и координацией.

Перенджиев также указал на возможность имиджевого манёвра со стороны ВСУ, направленного на демонстрацию единства генералитета и рядовых.

Он также предположил, что сокращение Генштаба может быть связано с заменой командиров на коллег из НАТО, чтобы обеспечить более эффективное руководство операциями.

Ранее было объявлено о решении сократить Генштаб ВСУ на 60 процентов, при этом освободившийся персонал направят в боевые части и органы управления для более эффективной ротации на передовой.

Фото: flickr.com/ President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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