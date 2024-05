ФРГ выслала Киеву новый пакет военной помощи, но эксперты высказывают сомнения относительно его реального влияния на боевые действия.

Главные составляющие пакета: 10 Leopard 1A5, три РСЗО HIMARS, а также значительное количество артиллерийских боеприпасов. Кроме того, в состав входят пулемёты, минные тралы, дроны, снайперские винтовки.

Игорь Коротченко, главред "Национальной обороны", в беседе с "АиФ" выразил сомнения относительно эффективности пакета: Танки и HIMARS представляют собой быстро уничтожаемые цели. Количество оружия, отправленного в Украину, недостаточно для большого влияния на бои.

Эксперты также отмечают, что наибольший эффект может оказать дальнобойное вооружение США. Кроме того, учитывая использование ВС РФ "Искандер-М" для уничтожения баз для перегрузки техники и лагерей иностранных наёмников, противнику придётся обеспечить защиту и безопасность на всех этапах транспортировки.

Фото: flickr.com/ President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)