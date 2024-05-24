Герой СССР и бывший вице-президент страны Александр Руцкой раскритиковал задержанных генералов, назвав их бутафорией.

"Какие они генералы? Гражданские лица, которые не служили в армии, но ходят в форме. Это не генералы!", — приводит его слова Daily Storm.

По мнению Руцкого, такие "ряженые" не принимают участия в реальных боях. Аресты военных набирают обороты. Так, 23 мая был задержан начальник управления департамента по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий. А 24 мая обвинения в хищении были предъявлены бывшему командующему 58 армии генерал-майору Ивану Попову. Кроме того, 23 мая арестовали начальника Главного управления связи Вадима Шамарина. В конце апреля был арестован замминистра обороны Тимур Иванов.

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