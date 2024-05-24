Министерство иностранных дел Израиля заявило, что страна не осуществляет и не планирует боевые действия в Рафахе, которые могли бы привести к уничтожению палестинского гражданского населения. В совместном заявлении главы Совбеза и МИД подчёркивается, что обвинения в "геноциде" со стороны Южной Африки являются ложными. Израиль обещает обеспечивать открытость КПП "Рафах" и поставку гуманитарной помощи в Газу.

В ответ на решение суда ООН, требующее прекратить военную операцию в Рафахе, МИД Израиля и глава Совбеза заявили, что Израиль не осуществляет действий в этом районе, угрожающих жизни палестинских граждан. Израиль обещал держать открытым КПП для помощи из Египта и не допустить контроля террористическими организациями. Также подчёркивается, что Иерусалим будет продолжать делать усилия по обеспечению поступления гуманитарной помощи в анклав и действовать в соответствии с законом для минимизации ущерба населению.

Фото: ngphoto.biz/Nehemia Gershuni-Aylho (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)