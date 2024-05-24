Британский аналитик Александр Меркурис сообщил на YouTube, что ВСУ оказались в ловушке в Волчанске. Украинские войска к северу от Волчьей реки теперь отрезаны. По его словам, на участке идут интенсивные бои, а позиции ВС Украины подвергаются сильным обстрелам.
"Украинцам тяжело пополнить запасы живой силы на этих позициях. Можно предположить, что русские благодаря доминированию в воздухе заполнили территорию дронами и могут помешать украинцам противостоять БПЛА", — добавил эксперт.
Ранее глава администрации Харьковской области сообщил, что ВС РФ полностью освободили север Волчанска. В мае группа "Север" начала активное продвижение в Харьковской области и освободила 13 населённых пунктов. Генштаб ВСУ признал, что пришлось переместиться на "выгодные позиции", что означает отступление.
Фото: flickr.com/ President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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