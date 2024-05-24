Шевченковский суд Киева закрыл дело о разгоне протестующих на Евромайдане спецподразделением "Беркут" и снял обвинения с командиров, пишет "Страна.ua". Судебное решение касается двух разгонов и предполагает снятие ареста имущества подозреваемых.

Среди подозреваемых экс-руководитель ГУ МВД Мариненко, два экс-замкомандира "Беркута" Дидюк и Тягнирядно, исполняющий обязанности командира Шевченко и командир 3 роты Антонов. В списке потерпевших 170 человек, однако к моменту закрытия дела в процессе остались двое, поскольку многие потерпевшие убиты на передовой или погибли по иным причинам.

Издание отмечает, что дело закрыто по ходатайству стороны защиты по истечению срока давности. Протесты на Майдане начались 21 ноября 2013-го после приостановки подписания ассоциации с ЕС. Майдан стал эпицентром противостояния радикалов и силовых структур, что привело к многочисленным жертвам. В феврале 2014-го Рада отстранила Януковича от должности президента, был избран Порошенко. Новые власти возложили ответственность за смерть более 100 человек на Януковича и "Беркут".

Фото: commons.wikimedia.org/Evgeny Feldman (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)