Демилитаризованные Аландские острова могут стать "ахиллесовой пятой" Хельсинки и блока НАТО, пишет Bloomberg. Расположенные в Балтийском море и подконтрольные финнам, они могут оказаться ключевым фактором уязвимости в случае конфронтации.

Как отметил генерал ВС Финляндии Пекка Товери: "Если у вас будут все Аландские острова, вы перкроете морское сообщение с Ботническим и Финским заливами".

Жители архипелага говорят на шведском языке, а запрещающее военное присутствие соглашение обеспечивается Москвой больше века. С вступлением Финляндии в Альянс и обострением отношений с РФ эта схема стала наибольшей уязвимостью скандинавской страны.

Около 96% торговых потоков государства проходят через морские пути близ Аландов. Возможности отправки товаров через Норвегию или Швецию ограничены арктическими зимами, плохими дорогами и разной шириной колеи. В этом районе также расположены подводные кабели электроснабжения и интернета, что делает Аландские острова стратегически важными для НАТО и Хельсинки.

Фото: web.archive.org/Вячеслав Ребров (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)