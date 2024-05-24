Выполнение решения Международного суда ООН, обязывающего Иерусалим прекратить операцию ЦАХАЛ в Рафахе, равнозначно "публичному самоубийству", заявил советник Нетаньяху Дмитрий Гендельман.
"Нет такой силы, что заставит нас пойти на публичное самоубийство. Именно так выглядит требование суда ООН прекратить сражаться с ХАМАС", — подчеркнул Гендельман.
Ранее суд ООН постановил, что Израиль обязан прекратить бои в Рафахе на границе Газы и Египта. Председатель Наваф Салам заявил, что Иерусалим обязан держать открытыми пункты пропуска, включая КПП в Рафахе, для гуманитарной помощи.
Израильская операция в Рафахе начата 7 мая, населённый пункт считается последним оплотом ХАМАС, где продолжают действовать палестинские батальоны. Израильское руководство неоднократно подчёркивало, что операция необходима для достижения всех целей войны.
Фото: flickr.com/ Chatham House (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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