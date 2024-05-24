Суд отказался изменить меру пресечения Ивану Попову и оставил генерала в следственном изоляторе до 16 июля, несмотря на ходатайство о домашнем аресте. Заседание 2 Западного военного суда состоялось в закрытом режиме.

После объявления решения Попов признался судье: "Бывало и хуже".

Военный блогер Юрий Подоляка заметил иронию в словах военного, напоминая о тяжёлых обстоятельствах, пережитых Поповым ранее. Подоляка описал ситуацию, когда в ночь на 7 июня 2023-го Попов наблюдал, как 47 бригада ВСУ с немецкими "Леопардами-2А6" и БМП "Брэдли" готовилась к прорыву после артподготовки, включая удары РСЗО.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее уточнила, что следствие ходатайствовало об изменении меры пресечения на домашний арест. Решение о ходатайстве принято, учитывая данные фигуранта и обстоятельства, выявленные в ходе расследования.

Фото: www.spangdahlem.af.mil/U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Gustavo Castillo (Public Dedication)