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Лукашенко: на Украине хватает желающих возглавить страну
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 18:57

Лукашенко: на Украине хватает желающих возглавить страну

Президент Белоруссии заявил, что на Украине есть немало претендентов на лидерство в стране как среди военных, так и среди гражданского населения. По его словам, 2024-ый станет решающим для Украины.

"Там демократия. И сегодня среди военных и гражданских достаточно желающих повести страну на войну, да и против достаточно. Думаю, что 2024 год очень многое определит", — рассказал Лукашенко на пресс-конференции с Путиным.

Лукашенко выразил мнение, что 2024 год станет определяющим для Украины.

"Поживём — увидим, не торопимся ни мы, ни Россия. У нас одна позиция, мы её не прячем. Работать будем вместе", — добавил президент Белоруссии.

Фото: kremlin.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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