Командование ВСУ перебросило 82 бригаду десантников в район Волчанска, пишет "Российская газета". Перемещение БТР M1126 Stryker, состоящих на вооружении этой бригады, было замечено ещё на прошлой неделе.
Танковое подразделение оснащено Challenger 2, и есть предположение, что эти боевые машины могут впервые с сентября 2023-го выйти на линию соприкосновения.
Эксперты предполагают, что для большинства британских машин это может стать последним боевым походом. Они плохо подготовлены для современных боёв. Несмотря на возможность установки решётчатых "мангалов" и "Контакта-1", как на Abrams, значительный вес Challenger 2 в почти 63 тонны негативно скажется на их манёвренности и вряд ли повысит боеспособность.
Фото: flickr.com/teteria sonnna from Obukhiv, Ukraine (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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