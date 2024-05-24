Президент РФ обратил внимание, что сопровождавшие Эбрахима Раиси лица, которые летели на российских бортах, успешно добрались до места назначения.

"Сопровождающие лица летели на двух вертолётах РФ. В том же коридоре. И прилетели без проблем", — заявил Путин по итогам российско-белорусских переговоров.

Напомним, что вертолёт с Раиси потерпел крушение 19 мая в Верзегане. Делегация Ирана возвращалась из Азербайджана, где с Ильхамом Алиевым лидер участвовал в открытии гидроузла "Гыз Галасы". Результаты расследования представят Верховному лидеру страны и народу.

Фото: kremlin.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)