Президент РФ обратил внимание, что сопровождавшие Эбрахима Раиси лица, которые летели на российских бортах, успешно добрались до места назначения.
"Сопровождающие лица летели на двух вертолётах РФ. В том же коридоре. И прилетели без проблем", — заявил Путин по итогам российско-белорусских переговоров.
Напомним, что вертолёт с Раиси потерпел крушение 19 мая в Верзегане. Делегация Ирана возвращалась из Азербайджана, где с Ильхамом Алиевым лидер участвовал в открытии гидроузла "Гыз Галасы". Результаты расследования представят Верховному лидеру страны и народу.
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