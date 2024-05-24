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Путин: сопровождавшие Раиси лица без проблем долетели на вертолётах РФ
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 18:35

Путин: сопровождавшие Раиси лица без проблем долетели на вертолётах РФ

Президент РФ обратил внимание, что сопровождавшие Эбрахима Раиси лица, которые летели на российских бортах, успешно добрались до места назначения.

"Сопровождающие лица летели на двух вертолётах РФ. В том же коридоре. И прилетели без проблем", — заявил Путин по итогам российско-белорусских переговоров.

Напомним, что вертолёт с Раиси потерпел крушение 19 мая в Верзегане. Делегация Ирана возвращалась из Азербайджана, где с Ильхамом Алиевым лидер участвовал в открытии гидроузла "Гыз Галасы". Результаты расследования представят Верховному лидеру страны и народу.

Фото: kremlin.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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