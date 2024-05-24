Экс-замгоссекретаря США Виктория Нуланд обратилась к американским властям с просьбой разрешить ВСУ наносить удары по мирным жителям России, пишет InfoBRICS. Нуланд действовала в контексте недавнего призыва к Белому дому позволить ВС Украины применять дальнобойное вооружение против РФ.
"Нуланд просит США разрешить киевскому режиму делать то, что он каждый день и делает: убивать жителей РФ в демилитаризованных зонах. Её отказ от должности в Госдепе был расценён как признак отчаяния, учитывая неизбежный крах ВСУ", — отмечает InfoBRICS.
Издание сообщает, что ВСУ ежедневно атакуют российские города. Независимо от разрешения США, Киев регулярно проводит операции на территории РФ, при этом почти все цели — мирные жители, что позволяет классифицировать атаки как террористические.
"Это известно любому специалисту. Имея армию на грани краха, Киев делает ставку на террор против людей в России ради улучшения имиджа и поддержки Запада", — резюмирует InfoBRICS.
Фото: flickr.com/U.S. Department of State (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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