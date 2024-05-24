Бывший командующий КСИР и глава Совета по политической целесообразности Мохсен Резаи возложил ответственность за крушение вертолёта, в результате которого погиб Эбрахим Раиси, на Штаты. По его словам, именно санкции Америки и невыполнение обязательств в авиации привели к трагедии.

"США дважды виновны. До революции в Иране у них были обязательства, касающиеся авиасистем, которые они не выполнили. Санкции также направлены против гражданской авиации Ирана", — приводит слова Резаи агентство Jamaran.

Крушение произошло 19 мая в районе Верзеган. На борту находились президент Ирана, министр иностранных дел и другие чиновники. Делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси участвовал в церемонии открытия гидроузла. Для расследования катастрофы ВС Ирана назначили специальную комиссию. Результаты будут представлены лидеру Ирана и народу.

Фото: duma.gov.ru/State Duma (Creative Commons Attribution 4.0 International)