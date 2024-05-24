Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 25.05.2024 : 89,7026
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 25.05.2024 : 97,0954
Advance: удары по РФ оружием Запада грозят войной между Россией и НАТО
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 18:04

Advance: удары по РФ оружием Запада грозят войной между Россией и НАТО

Антун Роша, обозреватель из хорватского издания Advance, выразил опасения относительно последствий ударов по России оружием Запада. Он предупреждает о вероятности прямого столкновения между НАТО и ВС РФ в случае дальнейших боевых действий.

Роша отмечает, что речь идёт не о конфликтах с малыми странами, а о серьёзном вооружённом столкновении между РФ и НАТО. Он приводит в пример заявления британского МИД о возможности применения ракет по России, а также призывы президента Франции к размещению западных войск на Украине. Роша также упоминает проведение Кремлём учений с ТЯО как знак усиления напряжённости.

Автор подчёркивает, что игнорирование предупреждений Москвы со стороны Запада может привести к серьёзным последствиям. Владимир Путин отметил, что Москва не планирует атаковать страны в составе НАТО, поскольку это не имеет смысла. Западные политики используют мнимую угрозу, отвлекая внимание населения от внутренних проблем.

Фото: flickr.com/U.S. Department of State (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

Мир

НАТО не пригласит Украину в альянс на июльском самите

НАТО не пригласит Украину в альянс на июльском самите

В ходе предстоящего саммита в июле в Вашингтоне НАТО не планирует расширять свои ряды приглашением Украины в альянс, заявил в пятницу помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, Джеймс О'Брайен.

Читать полностью
Лавров: Российские послы приезжают на консультации

Лавров: Российские послы приезжают на консультации

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с вызовом в столицу российского посланника в Армении Сергея Копыркина.

Читать полностью

Общество

В Белгородской области последние звонки проведут в онлайн-формате

В Белгородской области последние звонки проведут в онлайн-формате

Дистанционные торжества по поводу окончания школы проведут в Белгородской области.

Читать полностью
В России обнаружены территории, перспективные для извлечения редких металлов

В России обнаружены территории, перспективные для извлечения редких металлов

Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН предложили извлекать редкоземельные металлы (РЗМ) из подземных вод, содержащих высокие концентрации минеральных веществ (рассолов), вместо дорогостоящей добычи из руды.

Читать полностью

Новости