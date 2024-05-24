Антун Роша, обозреватель из хорватского издания Advance, выразил опасения относительно последствий ударов по России оружием Запада. Он предупреждает о вероятности прямого столкновения между НАТО и ВС РФ в случае дальнейших боевых действий.
Роша отмечает, что речь идёт не о конфликтах с малыми странами, а о серьёзном вооружённом столкновении между РФ и НАТО. Он приводит в пример заявления британского МИД о возможности применения ракет по России, а также призывы президента Франции к размещению западных войск на Украине. Роша также упоминает проведение Кремлём учений с ТЯО как знак усиления напряжённости.
Автор подчёркивает, что игнорирование предупреждений Москвы со стороны Запада может привести к серьёзным последствиям. Владимир Путин отметил, что Москва не планирует атаковать страны в составе НАТО, поскольку это не имеет смысла. Западные политики используют мнимую угрозу, отвлекая внимание населения от внутренних проблем.
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