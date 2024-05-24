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Экскомандующий 58 армией ВС России Попов обратился к журналистам
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 17:57

Экскомандующий 58 армией ВС России Попов обратился к журналистам

Бывший командующий 58 армией ВС России, Иван Попов, обратился к корреспондентам в процессе рассмотрения жалобы на арест, упомянув Запорожье. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Попов высказался в адрес снимавших его журналистов: "Лучше бы также активно снимали на Запорожье".

Суд принял решение оставить Попова под арестом, несмотря на просьбу следствия перевести его под домашний арест.

Попов задержан по обвинению в реализации более 1 700 тонн металла, предназначенного для строительства оборонительных укреплений в Запорожской области, где он ранее командовал армией, в хищении более 130 миллионов рублей. Генерал-майор вину не признаёт. О предъявленных обвинениях известно с 24 мая. Против военного возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Фото: commons.wikimedia.org/Syced (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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