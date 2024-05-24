Бывший глава Google, Эрик Шмидт, высказал свои прогнозы относительно будущего ИИ, предупредив о необходимости ограничений. В интервью журналистам Noema Magazine Шмидт подчеркнул, что чрезвычайно мощные системы будут развиваться в разных странах. Он считает, что мировые державы задействуют вооружённую охрану для ИИ, чтобы предотвратить применение против них.

Эрик Шмидт выразил мнение, что для запуска мощных компьютеров потребуется ядерная энергия. Он также предположил, что подобные системы будут размещены на военных базах. Как в Соединённых Штатах, так и в Поднебесной технологии будут строго засекречиваться правительством.

Шмидт также предупредил, что в будущем ИИ достигнет такого уровня, что доступ к нему будет ограничен как для населения и конкурентов разных стран. ИИ представляет опасность из-за отсутствия человеческого опыта.

Ранее было объявлено о разработке в РФ технологий разминирования с использованием беспилотников и ИИ. Активные испытания проводятся "РАТМ Холдингом".

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