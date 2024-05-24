Полковник Кошкин выразил своё мнение по поводу перехода украинского солдата на сторону ВС РФ. Он подчеркнул, что случай с угоном танка требует тщательной проверки.

"Он пригнал танк. Возможно, попросит о льготах. К примеру, остаться в России. Танк — веский довод", — отметил Кошкин, рассуждая о возможных мотивах солдата ВСУ.

Он также добавил, что это могло быть и просто желание. Перегнал и перегнал, надо спрашивать. По словам полковника, начнётся тщательная работа с этим военным. Этапом этой работы будет изучение его документов. СК выясняет, кто этот человек, числятся ли за ним воинские преступления.

Ранее военный ВСУ Максим Лихачёв угнал танк и перешел на сторону армии РФ. Отмечается, что мужчина — уроженец Сватово, с начала СВО он успел послужить в четырёх бригадах ВСУ.

Фото: dvidshub.net/Sgt. Alex Skripnichuk (Public Domain Dedication)