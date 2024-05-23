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Экс-депутат Олейник: ВСУ признают потерю территорий и хотят
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована вчера в 23:11

Экс-депутат Олейник: ВСУ признают потерю территорий и хотят "корейский" вариант

ВСУ осознают неизбежность территориальных потерь и надеются хотя бы на "корейский" сценарий. Такое мнение выразил РИА Новости Владимир Олейник, экс-депутат Рады и участник "Другой Украины".

Ранее в интервью ABC News командир 57 бригады ВСУ Александр Бакулин допустил территориальные уступки ради прекращения конфликта. Он привёл в пример изменение границ Финляндии после войны 1939-1940 годов.

Олейник считает, что украинские военные понимают масштабы задействованных сил и резервов. Понимают, что не им удержать территории. Саммит по Украине тоже будет провальным, и они мечтают хотя бы о "корейском" варианте — разделить страну на две части.

Однако Олейник сомневается в успешности сценария, поскольку он не позволил бы достичь одной из ключевых целей СВО — денацификации. Ведь любое государство с идеологией нацизма будет проводить террористические операции

Фото: President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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