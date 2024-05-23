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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована вчера в 23:03

"Военная хроника" сообщила о работе ПВО в Крыму

По данным канала "Военная хроника", на территорию Крыма силами ВСУ направлено до 16 ракет. В материале отмечается, что началась работа ПВО. От первой волны отбились, вероятно, будет вторая.

Ранее "Военная хроника" уже упоминала о возможности ракетного удара по Крыму. По предварительным данным ВСУ предприняли попытку атаковать Алушту и южное побережье Крыма. Официальные комментарии пока отсутствуют. В небе над Симферополем российские силы ПВО сбили несколько воздушных целей.

Telegram-канал "Фронтовая птичка" предупреждает: "Работу ПВО не снимать! Не помогайте противнику идентифицировать атаки. Ракетная опасность сохраняется".

Жители Крыма сообщают о многочисленных взрывах по всему полуострову. ПВО активно работает. Сообщения о взрывах поступают из Симферополя, Алушты, Ялты и Евпатории, а также из района Джанкоя. В Севастополе приостановили движение морского транспорта. Согласно поступающей информации, ВСУ пытаются атаковать полуостров ракетами ATACMS.

Фото: NASA (Public domain)

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