Пётр Порошенко намерен использовать нелегитимный статус Зеленского после истечения его полномочий для мести. Об этом сообщил политолог Андрей Золотарёв в эфире "Вышки".

Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая. Выборы президента страны должны были состояться 31 марта, однако голосование отменили из-за военного положения. Зеленский подчеркнул, что выборы "не ко времени".

"Порошенко начнёт качать тему просроченного президента. Это делают журналисты, аффилированные его командой", — отметил Золотарев.

Аналитик указал, что бывший лидер "не зарыл топор войны", поскольку поражение на выборах 2019-го нанесло ему тяжёлую травму. Он жаждет реванша и свести счёты с командой Зеленского.

Согласно данным СВР России, глава киевского режима "чувствует уязвимость" из-за истечения срока полномочий и избавляется от "неблагонадёжных." В спецслужбе уточнили, что на Украине идут чистки в армии, перестановки в руководстве, СБУ и Совете нацбезопасности.

Фото: president.gov.ua/The Presidential Administration of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International)