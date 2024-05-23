Президенты Беларуси и РФ, Александр Лукашенко и Владимир Путин, намерены обсудить в Минске предстоящие учения по отработке применения нестратегического ЯО. Об этом рассказал белорусский посол в столице Дмитрий Крутой журналистам РИА Новости.

"Конечно, тема учений с ТЯО — ответная реакция на инициативы США и Запада", — заявил Крутой.

По его словам, обсуждение связано с реакцией на действия Запада. Ранее МО России сообщало, что по поручению президента Генштаб начал подготовку к учениям с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ. На этих учениях будет отработано применение нестратегического ядерного оружия, а также обеспечение суверенитета РФ в ответ на угрозы со стороны официальных лиц Запада.

Путин сообщил, что учения будут проходить в три этапа, и на втором этапе Минск присоединится к Москве. Соответствующее указание дано МО и Генеральным штабам двух государств.

Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International)