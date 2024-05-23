Пекин и Бразилия заявили, что переговоры остаются единственным способом урегулирования кризиса на Украине, а также предложили проведение мирной конференции, которую признают как Киев, так и Москва, пишет агентство Синьхуа.

На встрече главы МИД КНР Ван И и советника лидера Бразилии Селсу Аморима был опубликован совместный меморандум "Общие договоренности по политическому урегулированию кризиса на Украине". В этом документе государства подчеркнули, что переговоры представляют собой единственный реальный путь из кризиса, и все стороны должны создавать условия для возобновления диалога. Китай и Бразилия готовы организовать международную конференцию, которая должна проводиться в надлежащее время и предусматривать равное участие всех сторон.

"Члены международного сообщества приглашаются выступить за деэскалацию и сыграть конструктивную роль в вопросе мирных переговоров," — отмечается в документе.

Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам, однако западные страны игнорируют отказы Киева от диалога. Абсолютным приоритетом для РФ остаётся достижение целей СВО.

Фото: commons.wikimedia.org/Ermell (Creative Commons Attribution 4.0 International)