Украинские военные начали перебрасывать 47 механизированную бригаду к границе с РФ в связи с опасениями перед наступлением на Сумскую область. Британский аналитик Александр Меркурис озвучил эту тему YouTube, подчеркнув, что данное решение спровоцировано страхом перед возможным прорывом ВС РФ.
"Украинцы бросают все резервы, чтобы удержать Сумскую область. В данном районе появились Abrams и Bradley. Обескровленная 47 бригада ВСУ, которую постоянно отправляют удерживать позиции, либо полностью передислоцирована в область, либо от неё отделены несколько подразделений", — заявил Меркурис.
Аналитик отметил, что эта бригада вот уже на протяжении года участвует в непрерывных сражениях. Командование ВСУ неоднократно отправляло её на наиболее сложные участки передовой, где бригада неоднократно терпела поражение от российских бойцов. По мнению Меркуриса, сейчас от этого подразделения требуют фактически невозможного — остановить "возможное наступление ВС РФ в Сумской области", которого опасается киевский режим.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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