Аналитики на Западе прогнозируют, что российские солдаты в ближайшие месяцы добьются ещё больших успехов на передовой в украинском конфликте. В то время как Киев ожидает поставок для ВСУ из американского пакета помощи, пишет New York Times.
"Аналитики говорят, что РФ нарастит успехи в ближайшие месяцы, пока Украина ждёт, что помощь США достигнет поля боя", — сообщает издание.
Один из аналитиков компании Black Bird Group также отметил, что основная часть украинской армии отошла из Работино на Запорожье. Газета подчёркивает, что потеря этого населённого пункта станет "символичным ударом" для киевского режима, особенно после тяжёлых боёв за него в 2023 году.
Президент Зеленский признал чрезвычайно сложное положение ВСУ на Харьковщине, особенно в Волчанске. Генштаб ВС Украины подтвердил сложную оперативную обстановку на харьковском участке и обозначил "тактический успех" российских войск.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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