Премьер Михаил Мишустин освободил Евгения Дербенёва от должности директора департамента контроля российского правительства. Соответствующее распоряжение было опубликовано в четверг.
В документе сказано: "Освободить Дербенёва Евгения Анатольевича от должности директора Департамента контроля правительства РФ в связи с переходом на другую работу".
Известно, что Дербенёв возглавлял департамент контроля с 2020-го. До этого он руководил секретариатом первого вице-премьера и главы Минфина Антона Силуанова, который в настоящее время также занимает должность министра финансов.
Фото: Правительство Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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