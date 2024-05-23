Премьер Михаил Мишустин освободил Евгения Дербенёва от должности директора департамента контроля российского правительства. Соответствующее распоряжение было опубликовано в четверг.

В документе сказано: "Освободить Дербенёва Евгения Анатольевича от должности директора Департамента контроля правительства РФ в связи с переходом на другую работу".

Известно, что Дербенёв возглавлял департамент контроля с 2020-го. До этого он руководил секретариатом первого вице-премьера и главы Минфина Антона Силуанова, который в настоящее время также занимает должность министра финансов.

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