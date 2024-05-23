Владимир Киселёв, глава "Русской Медиагруппы" и основатель музыкальной группы "Земляне", заявил о планах наградить лейтенанта Жарского, который подбил западный танк.

"Мы его ищем и связались с МО, привезём его на "Русское радио" и вручим денежное вознаграждение, потому что никто денежные знаки не отменял", — сообщил Киселёв на премии RU.TV.

Он уточнил, что за уничтожение бронетехники Запада денежное поощрение получили больше 10 российских бойцов. Среди артистов, поддержавших инициативу, он отметил Дениса Майданова, Николая Баскова, Юлию Барановскую и других звёзд. Значительный вклад внесли также члены семьи Киселёва — сыновья Юрий и Владимир, и супруга Елена Север.

Рассуждая о бойце с позывным "Десант", который подбил два американских Abrams и не получил награду, Киселёв пришёл к выводу, что такого человека не существует. Ранее "Русская Медиагруппа" пыталась отыскать этого бойца, но безуспешно.

Киселев обратился к "Десанту" через прессу: "Герой "Десант", откликнитесь! Как вас найти?".

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)