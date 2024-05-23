Президент Сербии Александр Вучич, как только Генассамблея ООН одобрила резолюцию о "геноциде в Сребренице", обернулся в национальный флаг из гордости за народ.
В четверг ГА ООН приняла резолюцию, признающую события в Сребренице в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине в 1995-ом как геноцид. Перед голосованием Вучич заявил, что инициаторы документа из ФРГ не предложили резолюцию о геноциде, совершённом нацистами во Второй мировой войне, но запугивали страны ООН. После голосования лидер накинул на спину сербский флаг.
"Горжусь свободной Сербией и народом", — написал Вучич в соцсетях.
Президент провёл встречу с постпредом РФ при ООН Василием Небензей, обсудив резолюцию по Сребренице. Ранее Вучич заявлял, что у неё три цели: упразднение Республики Сербской, ревизия вердиктов об ответственности республики в конфликте 1992-1995 годов и создание возможности для иска против Сербии.
В четверг в Сербии звонили колокола на православных церквях, а на билбордах Белграда вывесили лозунги: "Помним". Город был украшен национальными флагами.
Фото: duma.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)
OpenAI заключила соглашение за $250 млн за доступ к архивам крупнейших американских газет
OpenAI заключила соглашение с News Corp на $250 млн, получив доступ к архивам таких изданий, как The Wall Street Journal, New York Post, и The Daily Telegraph на пять лет.
Lamborghini отзовет 2 000 автомобилей Urus из-за проблемы с замком капота
Итальянский автопроизводитель Lamborghini отзовет 2,1 тысячи автомобилей Urus 2023-2024 годов выпуска из-за проблемы с замком капота.
Аллерголог Критченко: влажная уборка дома поможет в борьбе с аллергией
Врач-аллерголог Виктория Критченко дала советы по борьбе с аллергией, отметив важность регулярной влажной уборки и сокращения количества пылящих предметов в доме.
Дерматолог Коробкова: первые признаки старения кожи могут проявляться в 17-20 лет
Дерматолог Инна Коробкова рассказала о первых признаках старения кожи, которые могут появляться уже в возрасте 17-20 лет.