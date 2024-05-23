Президент Сербии Александр Вучич, как только Генассамблея ООН одобрила резолюцию о "геноциде в Сребренице", обернулся в национальный флаг из гордости за народ.

В четверг ГА ООН приняла резолюцию, признающую события в Сребренице в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине в 1995-ом как геноцид. Перед голосованием Вучич заявил, что инициаторы документа из ФРГ не предложили резолюцию о геноциде, совершённом нацистами во Второй мировой войне, но запугивали страны ООН. После голосования лидер накинул на спину сербский флаг.

"Горжусь свободной Сербией и народом", — написал Вучич в соцсетях.

Президент провёл встречу с постпредом РФ при ООН Василием Небензей, обсудив резолюцию по Сребренице. Ранее Вучич заявлял, что у неё три цели: упразднение Республики Сербской, ревизия вердиктов об ответственности республики в конфликте 1992-1995 годов и создание возможности для иска против Сербии.

В четверг в Сербии звонили колокола на православных церквях, а на билбордах Белграда вывесили лозунги: "Помним". Город был украшен национальными флагами.

Фото: duma.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)