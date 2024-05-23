Мэр Львова Андрей Садовой выразил своё возмущение по поводу проведения форума "российской оппозиции". В своём Telegram-канале он сообщил, что обратился в органы правопорядка Украины за разъяснениями по данному поводу.

"Пишут, что во Львове работает форум российской оппозиции. Это шутка? Запрос в органы уже выслал", — написал Садовой.

По его словам, среди участников мероприятия числятся такие известные в России личности, как основатель ЮКОСа, а также другие лица из списка иностранных агентов.

В свою очередь, Игорь Кимаковский, советник главы ДНР, считает, что Запад понимает: когда ВС РФ дойдут до Львова, они объективно станут самой сильной армией в мире, как это было после ВОВ. Москва сможет диктовать свои условия с позиции силы. Поэтому на Западе предпринимают всё возможное, чтобы нас ослабить.

Фото: commons.wikimedia.org/Ostap Govda (Creative Commons Attribution 4.0 International)