Командующий 20 армией ВС РФ Сухраб Ахмедов снят с должности, пишет председатель "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Источник РБК подтвердил данное решение.
"Сухраба Султановича вывели в распоряжение, но ситуация в развитии", — написал Рогов в Telegram-канале.
РБК направил запрос в МО для получения комментария. Согласно данным "Коммерсанта", Ахмедов родился в Грозном в 1974-ом и окончил Военную академию имени Фрунзе в столице в 2005-ом. Он командовал 36 гвардейской мотострелковой бригадой и 155 бригадой морпехов. В декабре 2022-го ему поручили командование 20 армией, а в конце 2023 года по указу Путина Ахмедов стал генерал-лейтенантом.
На сайте МО России 20 армия описана как крупнейшее объединение ВС страны.
Фото: commons.wikimedia.org/Vyacheslav Argenberg (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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